Музыкальный продюсер объяснил, почему Анастасия Ивлеева не сбежала из России на фоне многомиллионных долгов

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.RU заявил, что блогерша Анастасия Ивлеева не сбежала из страны на фоне проблем с налогами, так как за границей она "ноунейм".
Он подчеркнул, что её основная аудитория это россияне, поэтому ей нечем будет заниматься за пределами страны.
"Для них она неизвестная блогер и телеведущая. Там её никто не знает, и чем она там будет заниматься, абсолютно непонятно, и какой у неё будет доход", — пояснил Рудченко.
Специалист напомнил, что именно благодаря соотечественникам держится монетизация блогерши, а у людей за границей иное мировоззрение. Не факт, что ей удастся придумать такой проект, чтобы зацепить иностранцев.
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