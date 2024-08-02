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Музыкальный продюсер объяснил, почему Анастасия Ивлеева не сбежала из России на фоне многомиллионных долгов

Продюсер Рудченко заявил, что Ивлеева не будет уезжать из РФ из-за долгов

0:54
Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.RU заявил, что блогерша Анастасия Ивлеева не сбежала из страны на фоне проблем с налогами, так как за границей она "ноунейм".

Продюсер Рудченко заявил, что Ивлеева не будет уезжать из РФ из-за долгов
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Ивлеевой в Инстаграм, PDM

Он подчеркнул, что её основная аудитория это россияне, поэтому ей нечем будет заниматься за пределами страны.

"Для них она неизвестная блогер и телеведущая. Там её никто не знает, и чем она там будет заниматься, абсолютно непонятно, и какой у неё будет доход", — пояснил Рудченко.

Специалист напомнил, что именно благодаря соотечественникам держится монетизация блогерши, а у людей за границей иное мировоззрение. Не факт, что ей удастся придумать такой проект, чтобы зацепить иностранцев.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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