"Всем примерам пример": Утяшева показала редкое фото бабушки и дедушки

Телеведущая Утяшева показала бабушку и дедушку, проживших вместе 60 лет

Телеведущая Ляйсан Утяшева в личном Telegram-канале показала редкое фото бабушки и дедушки, проживших вместе 60 лет.

Фото: Telegram by личный аккаунт Ляйсан Утяшевой в Telegram, PDM

Она назвала их любовь фантастикой и отметила, что они могут для всех примером.

Родственники бывшей гимнастки проживают в Башкирии в селе Раевский. Утяшева рассказывала, что предлагала им переехать в Москву, но они отказались покидать дом. Сама она обожает приезжать в гости к родным людям и вспоминать своё детство.

Ляйсан Утяшева вышла замуж за комика Павла Волю в 2012 году. Вместе они воспитывают двоих детей — сына Роберта и дочь Софию.

Телеведущая не скрывает, что до 40 лет мечтает стать мамой в третий раз.

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