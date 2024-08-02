"Попала в руки альфонса": поклонники бьют тревогу из-за нового романа Ксении Бородиной

Поклонники Ксении Бородиной переживают за неё на фоне нового романа

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина активно демонстрирует в личном блоге отношения с новым мужчиной, однако не раскрывает его личности. Поклонники предполагают, что она закрутила роман с участником реалити-проекта "Последний герой" Николаем Сердюковым, и беспокоятся за неё.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм, PDM

Подписчики блогерши внимательно изучают каждое фото и видео Бородиной и предполагают, что её новым возлюбленным стал Николай Сердюков, засветившийся на проекте "Последний герой. Русский сезон".

Интернет-пользователи отмечают, что мужчина известен скандальным характером и эксцентричностью. Девушка, которая представилась его одноклассницей, отметила, что в школьные годы Сердюков тоже не отличался примерным поведением.

"Ох, Ксюша, опять попала в лапы альфонса", — написал один из комментаторов.

Сама Бородина на слухи вокруг своей личной жизни не реагирует.

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