"Попала в руки альфонса": поклонники бьют тревогу из-за нового романа Ксении Бородиной

Телеведущая Ксения Бородина активно демонстрирует в личном блоге отношения с новым мужчиной, однако не раскрывает его личности. Поклонники предполагают, что она закрутила роман с участником реалити-проекта "Последний герой" Николаем Сердюковым, и беспокоятся за неё.
Подписчики блогерши внимательно изучают каждое фото и видео Бородиной и предполагают, что её новым возлюбленным стал Николай Сердюков, засветившийся на проекте "Последний герой. Русский сезон".
Интернет-пользователи отмечают, что мужчина известен скандальным характером и эксцентричностью. Девушка, которая представилась его одноклассницей, отметила, что в школьные годы Сердюков тоже не отличался примерным поведением.
"Ох, Ксюша, опять попала в лапы альфонса", — написал один из комментаторов.
Сама Бородина на слухи вокруг своей личной жизни не реагирует.
Ранее сын Армена Джигарханяна рассказал о нападении в США.
Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.