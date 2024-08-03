Юрист объяснил, как суд воспримет слова Бакальчука о неадекватности супруги

Юрист оценил заявление Бакальчука о неадекватности жены

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрист Дмитрий Кваша рассказал, каковы шансы Владислава Бакальчука доказать неадекватность главы Wildberries Татьяны Бакальчук.

Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, CC BY 2.0

Эксперт объяснил, что проверять Татьяну Бакальчук на адекватность будут с помощью специальной экспертизы, однако и до исследования может не дойти дело, если Владислав не предоставит суду серьёзные доказательства своих слов.

Ранее сообщалось, что супруг главы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук обвинил жену во лжи.

"Сложно сказать, посчитает ли суд заявления Владислава о неадекватности супруги заслуживающими внимания… Это всё только слова, а для суда необходимы доказательства", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".