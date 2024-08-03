Юрист объяснил, как суд воспримет слова Бакальчука о неадекватности супруги

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Юрист оценил заявление Бакальчука о неадекватности жены

0:47
Шоу-бизнес

Юрист Дмитрий Кваша рассказал, каковы шансы Владислава Бакальчука доказать неадекватность главы Wildberries Татьяны Бакальчук.

Юрист оценил заявление Бакальчука о неадекватности жены
Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, CC BY 2.0

Эксперт объяснил, что проверять Татьяну Бакальчук на адекватность будут с помощью специальной экспертизы, однако и до исследования может не дойти дело, если Владислав не предоставит суду серьёзные доказательства своих слов.

Ранее сообщалось, что супруг главы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук обвинил жену во лжи.

"Сложно сказать, посчитает ли суд заявления Владислава о неадекватности супруги заслуживающими внимания… Это всё только слова, а для суда необходимы доказательства", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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