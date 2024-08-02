"Прибыл домой и получил пулю в голову": сын Джигарханяна рассказал о нападении в США

Сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна 58-летний Степан в соцсетях рассказал, что получил пулю в голову в Лас-Вегасе.
Мужчина опубликовал кадры, на которых показал полученные травмы — на снимках можно увидеть разбитую кровь и фингал под глазом. Степан отметил, что в него стреляли.
"Прибыл домой в Лас-Вегас и получил пулю в голову. Жизненно важных центров не задето", — высказался он.
В беседе с "МК" он отметил, что в него выстрелили дважды из проезжающей мимо машины, но пуля прошла по касательной. Ему оказали медицинскую помощь.
Сын Армена Джигарханяна много лет живёт в США и предпочитает вести уединённый образ жизни.
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