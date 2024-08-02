Певец Денис Клявер дал редкий комментарий о дочери от артистки Евы Польны

Певец и экс-солист группы "Чай вдвоём" Денис Клявер признался, что его 19-летняя дочь Эвелин от певицы Евы Польны обладает уникальным талантом.
Он признался, что у девушки есть все шансы стать настоящей артисткой и пойти по стопам талантливых родителей. Эвелин учится в художественной академии, её решение поддержали и мать, и отец. Однако она не хочет вести публичный образ жизни, поэтому избегает общения с журналистами.
"Дочь, на мой взгляд, уникальна и не похожа ни на кого, очень талантливая и глубокая девушка. Пока сложно сказать, чем именно она будет заниматься, но я уверен, какое бы дело она ни выбрала, она добьется успеха и высоких результатов…" — отметил Клявер в беседе с Леди.Mail.ru.
Он отметил, что все его дети очень музыкальные, но не видят своей цели в занятиях музыкой.
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