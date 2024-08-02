Стало известно, чем занимается Алсу на фоне развода с мужем

Певица Алсу не стала менять образ жизни на фоне развода с супругом

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу на фоне бракоразводного процесса с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым не стала отказываться от привычного образа жизни.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Алсу в Инстаграм, PDM

Исполнительница призналась, что старается проводить будни максимально продуктивно — большую часть времени она тратит на работу над новыми хитами.

Помимо этого, артистка ходит в салоны красоты и в столичные рестораны. Также она не отказывает себе в дорогих подарках. В Telegram-канале известного магазина она показала свой гардероб — то, что носит каждый день. Алсу не скрывает, что среди её украшений есть и аксессуары из масс-маркета.

Певица Алсу подала на развод в конце мая 2024 года после 18 лет брака. Предположительно, причиной разлада в семье стали измены со стороны супруга.

Ранее стало известно, что Сати Казанова смогла отсудить у организаторов деньги за отмену концерта в день траура по "Крокусу".