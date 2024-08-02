Стало известно, чем занимается Алсу на фоне развода с мужем

Певица Алсу на фоне бракоразводного процесса с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым не стала отказываться от привычного образа жизни.
Исполнительница призналась, что старается проводить будни максимально продуктивно — большую часть времени она тратит на работу над новыми хитами.
Помимо этого, артистка ходит в салоны красоты и в столичные рестораны. Также она не отказывает себе в дорогих подарках. В Telegram-канале известного магазина она показала свой гардероб — то, что носит каждый день. Алсу не скрывает, что среди её украшений есть и аксессуары из масс-маркета.
Певица Алсу подала на развод в конце мая 2024 года после 18 лет брака. Предположительно, причиной разлада в семье стали измены со стороны супруга.
Ранее стало известно, что Сати Казанова смогла отсудить у организаторов деньги за отмену концерта в день траура по "Крокусу".
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