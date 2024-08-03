Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт восхитительных чесночных гренок
Врач Васильева: овсянка, свёкла, морковь, соки, кофе выводят желчь из организма
Стало известно, куда отправятся россияне на зимние праздники
Отар Кушанашвили рассказал, что ему отказал в денежной помощи Григорий Лепс
Как понять, что собака довольна жизнью с владельцем
Пиар-менеджер Бузовой назвал жалким Лебедева, заявившего о пьянстве певицы
Анджелина Джоли заявила, что Брэд Питт пытался купить её молчание
Советы по выбору краски для стен
Советы, как получить безупречную кожу
Лариса Гузеева пытается пристроить бездомного котёнка, которого нашла в Болгарии

Лариса Гузеева ищет семью бездомному котёнку из Болгарии

Шоу-бизнес

Телеведущая и большая любительница животных Лариса Гузеева подобрала на отдыхе милого котёнка, которому теперь пытается найти дом.

Лариса Гузеева ищет семью бездомному котёнку из Болгарии
Фото: https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_ by Инстаграм Ларисы Гузеевой is licensed under public doman

Ведущая шоу "Давай поженимся" разместила в "Инстаграме"* фотографию милого рыжего котёнка, которого подобрала на отдыхе в Болгарии. Она тут же озаботилась тем, чтобы отыскать пушистику семью.

Она объяснила, что малыш здоров, привит, ласков, игрив и приучен ходить в лоток.

"А вам, вдруг, грустно или одиноко, а? А? Лично познакомимся и пообщаемся. И, если можно, только по существу, только про котика", — объяснила звезда ТВ.

Ранее телеведущая Ксения Бородина приютила бездомного котёнка, которого нашла под своим автомобилем в Республике Алтай.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"Норникель", если выведет мощности в Китай, может быть национализирован

Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.

"Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России?
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск
Либо долгое истощение, либо разгромный удар — как окончится спецоперация России на Украине
В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот, сталкивая в низины боевиков Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
В США прокомментировали кадры уничтожения "Леопарда" ВСУ
США начали смягчать санкции против РФ. Европа опять "в дураках"
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
Стало известно о расколе в отношениях двух крупных фигур ЕС
Последние материалы
Пиар-менеджер Бузовой назвал жалким Лебедева, заявившего о пьянстве певицы
Анджелина Джоли заявила, что Брэд Питт пытался купить её молчание
Советы по выбору краски для стен
Советы, как получить безупречную кожу
В Госдуме предложили освободить россиян с низкими доходами от налогов
Учёные планируют отправлять вымирающие виды животных на Луну
A&A: учёные раскрыли тайну быстрого образования огромных планет
Лариса Гузеева ищет семью бездомному котёнку из Болгарии
Гладиолусы нуждаются в подкормках на протяжении всего лета
Как приготовить варенье из арбузных корок — пошаговый рецепт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников