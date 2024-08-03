Лариса Гузеева пытается пристроить бездомного котёнка, которого нашла в Болгарии

Лариса Гузеева ищет семью бездомному котёнку из Болгарии

Телеведущая и большая любительница животных Лариса Гузеева подобрала на отдыхе милого котёнка, которому теперь пытается найти дом.

Фото: https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_ by Инстаграм Ларисы Гузеевой is licensed under public doman

Ведущая шоу "Давай поженимся" разместила в "Инстаграме"* фотографию милого рыжего котёнка, которого подобрала на отдыхе в Болгарии. Она тут же озаботилась тем, чтобы отыскать пушистику семью.

Она объяснила, что малыш здоров, привит, ласков, игрив и приучен ходить в лоток.

"А вам, вдруг, грустно или одиноко, а? А? Лично познакомимся и пообщаемся. И, если можно, только по существу, только про котика", — объяснила звезда ТВ.

Ранее телеведущая Ксения Бородина приютила бездомного котёнка, которого нашла под своим автомобилем в Республике Алтай.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской