Лариса Гузеева пытается пристроить бездомного котёнка, которого нашла в Болгарии

Телеведущая и большая любительница животных Лариса Гузеева подобрала на отдыхе милого котёнка, которому теперь пытается найти дом.
Ведущая шоу "Давай поженимся" разместила в "Инстаграме"* фотографию милого рыжего котёнка, которого подобрала на отдыхе в Болгарии. Она тут же озаботилась тем, чтобы отыскать пушистику семью.
Она объяснила, что малыш здоров, привит, ласков, игрив и приучен ходить в лоток.
"А вам, вдруг, грустно или одиноко, а? А? Лично познакомимся и пообщаемся. И, если можно, только по существу, только про котика", — объяснила звезда ТВ.
Ранее телеведущая Ксения Бородина приютила бездомного котёнка, которого нашла под своим автомобилем в Республике Алтай.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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