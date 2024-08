Лариса Гузеева пытается пристроить бездомного котёнка, которого нашла в Болгарии

Телеведущая и большая любительница животных Лариса Гузеева подобрала на отдыхе милого котёнка, которому теперь пытается найти дом.

Фото: https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_ by Инстаграм Ларисы Гузеевой is licensed under public doman