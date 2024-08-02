Сати Казанова отсудила более 500 тысяч рублей за отмену концерта в день траура по "Крокусу"

Сати Казанова отсудила 614 тысяч рублей за отмену шоу в день траура по "Крокусу"

Певица Сати Казанова смогла выиграть суд против организаторов её несостоявшегося концерта ООО "Сикс".

Фото: youtube.com by канал Sati Kazanova, PDM

Как пишет Life со ссылкой на Shot, выступление артистки должно было состояться в клубе "Баунс" 24 марта, однако в этот день был объявлен всеобщий траур по жертвам теракта в торговом центре "Крокус Сити Холл".

Казанова обратилась в суд с иском к юрлицу организаторов ООО "Сикс" с требованием вернуть 614 тысяч рублей за аренду клуба. При этом певица подчёркивала, что возвращение суммы предусматривалось условиями договора.

Суд признал, что организаторы получили "неосновательное" обогащение, и постановил вернуть денежные средства.

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