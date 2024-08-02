Муж основательницы Wildberries Бакальчук поделился "хорошими новостями"

Муж Бакальчук назвал хорошей новостью, что иск о разводе оставили без движения

Муж основательницы популярного в России маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав в личном Telegram-канале прокомментировал новость о том, что иск его супруги о разводе оставили без движения.

Фото: youtube.com by канал Виолетта Макеева, PDM

Мужчина предположил, что его возлюбленная услышала его доводы и, возможно, готова сесть за стол переговоров. Он отметил, что видит в этом шанс на сохранение семьи и бизнеса.

"Подать на развод, поддавшись эмоциям, — понятный поступок, но он нуждается в спокойном и взвешенном подходе. Иск, оставленный без движения, может стать шансом сохранить всё, что нам дорого. Это хорошие новости!" — отметил Владислав Бакальчук.

Сама Татьяна Бакальчук утверждает, что её муж врёт, а трещина в разводе случилась задолго до решения о слиянии бизнеса с другой компанией.

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