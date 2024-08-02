Дженнифер Лопес и Бен Аффлек готовятся к разводу

Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек окончательно подготовили документы на развод, сообщает Mirror со ссылкой на источник. Звездная пара пыталась сохранить отношения, но решающим моментом стала вечеринка в честь 55-летия Лопес, когда Аффлек купил себе новый дом.
Сейчас супруги завершили оформление документов, но еще не сдали их. Они намерены выпустить совместное заявление о том, что любят друг друга и старались сохранить брак, но не смогли достичь успеха.
Слухи о скором разводе появились в середине мая, когда стало известно, что Аффлек съехал из их общего пентхауса.
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