Дженнифер Лопес и Бен Аффлек готовятся к разводу

Развод Лопес и Аффлека: документы готовы, заявление на подходе

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек окончательно подготовили документы на развод, сообщает Mirror со ссылкой на источник. Звездная пара пыталась сохранить отношения, но решающим моментом стала вечеринка в честь 55-летия Лопес, когда Аффлек купил себе новый дом.

Фото: https://www.instagram.com/jlo by Инстаграм Дженнифер Лопес is licensed under public doman

Сейчас супруги завершили оформление документов, но еще не сдали их. Они намерены выпустить совместное заявление о том, что любят друг друга и старались сохранить брак, но не смогли достичь успеха.

Слухи о скором разводе появились в середине мая, когда стало известно, что Аффлек съехал из их общего пентхауса.