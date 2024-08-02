"Это грустно признавать": певец Игорь Наджиев раскрыл истинную причину исчезновения с российской эстрады

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Певец Наджиев рассказал, что Пугачёва "зарыла" его из-за сходства с Киркоровым

1:04
Шоу-бизнес

Певец Игорь Наджиев рассказал, что "пропал с радаров" шоу-бизнеса из-за решения народной артистки СССР Аллы Пугачёвой.

Певец Наджиев рассказал, что Пугачёва "зарыла" его из-за сходства с Киркоровым
Фото: youtube.com by канал IGOR NADJIEV OFFICIAL, PDM

Он отметил, что его пропажа была связана с влиянием исполнительницы. Она была недовольна внешним сходством артиста с её четвёртым супругом, певцом Филиппом Киркоровым.

"Пугачёва отдала приказ: должен быть только один принц на эстраде — Киркоров. Тогда она как раз вышла замуж за Филиппа. Естественно, Пугачёва стала заниматься его раскруткой, поэтому им не нужны были никакие конкуренты", — приводит слова Наджиева "АиФ".

Музыкант не может не отметить, что в настоящее время многие прозрели и осознали, что в тот момент это была монополия.

Он напомнил, что на конкурсе "Ялта-Москва-транзит" в 1994 году упал с первого места на десятое после появления в третьем туре Аллы Пугачёвой с мужем.

Ранее рэпер Гуф рассказал о переломе руки.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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