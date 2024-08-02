"Разломал в щепки": рэпер Гуф рассказал о тяжёлой травме и отказе от спорта

Рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, в личном блоге признался, что забросил занятия большим теннисом из-за перелома.
Артист занимался спортом с 1985 года, но забросил после отъезда в Китай. Позже он начал употреблять запрещённые вещества, поэтому ему уже было не до занятий. Около пяти лет назад он сломал руку.
"Я разломал правую руку в щепки и три года ходил с железной конструкцией, чтоб сохранить её. Я убрал эту железку и два года не мог поднять руку, а сейчас могу. Теннис — лучший вид спорта! Увидимся на корте!" — заявил музыкант.
У рэпера Гуфа есть двое детей от двух бывших жён — старшего сына Сэма ему родила бизнесвумен Айза-Лилуна Ай, а дочь Тину — блогерша Юлия Королёва.
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