Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Серёжина предупредила об кишащих в фонтанах инфекциях
Певец Наджиев рассказал, что Пугачёва "зарыла" его из-за сходства с Киркоровым
В Грузии сообщили о рекордных доходах в туристической сфере с начала 2024 года
Информация для водителей: как избежать дополнительных штрафов при дорожном нарушении
Визажист советует: каких оттенков помад стоит избегать
Эмулятор PS4 Shadow теперь поддерживает Red Dead Redemption с 25 FPS
Врачи предупредили о снижении рождаемости из-за ожирения
Приёмный сын Джоли и Питта пострадал в ДТП
Выпущенная ВСУ ракета ATACMS пробила крышу в жилом доме в Севастополе
"Разломал в щепки": рэпер Гуф рассказал о тяжёлой травме и отказе от спорта

Рэпер Гуф рассказал, что два года не мог поднять руку из-за перелома

1:03
Шоу-бизнес

Рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, в личном блоге признался, что забросил занятия большим теннисом из-за перелома.

Рэпер Гуф рассказал, что два года не мог поднять руку из-за перелома
Фото: instagram.com by личный аккаунт Алексея Долматова в Инстаграм, PDM

Артист занимался спортом с 1985 года, но забросил после отъезда в Китай. Позже он начал употреблять запрещённые вещества, поэтому ему уже было не до занятий. Около пяти лет назад он сломал руку.

"Я разломал правую руку в щепки и три года ходил с железной конструкцией, чтоб сохранить её. Я убрал эту железку и два года не мог поднять руку, а сейчас могу. Теннис — лучший вид спорта! Увидимся на корте!" — заявил музыкант.

У рэпера Гуфа есть двое детей от двух бывших жён — старшего сына Сэма ему родила бизнесвумен Айза-Лилуна Ай, а дочь Тину — блогерша Юлия Королёва.

Ранее блогерша Саша Митрошина пожаловалась на отсутствие денег после выплаты долга ФНС.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке

Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.

Сочное мясо по-французски
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS Дмитрий Плотников Хроники демилитаризации Украины: есть ли свет в конце тоннеля Андрей Николаев Николай Гоголь: знаток женской моды и сладкоежка Сергей Лебедев
В Британии назвали мощного противника поставленных ВСУ F-16
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Последние материалы
Рэпер Гуф рассказал, что два года не мог поднять руку из-за перелома
Информация для водителей: как избежать дополнительных штрафов при дорожном нарушении
Визажист советует: каких оттенков помад стоит избегать
Эмулятор PS4 Shadow теперь поддерживает Red Dead Redemption с 25 FPS
Врачи предупредили о снижении рождаемости из-за ожирения
Выпущенная ВСУ ракета ATACMS пробила крышу в жилом доме в Севастополе
Приёмный сын Джоли и Питта пострадал в ДТП
В России после огуречного бума начался помидорный
Врачи объяснили, как уберечь бедра от потертостей в жаркую погоду
Блогерша Митрошина пожаловалась на отсутствие денег после оплаты долга перед ФНС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников