Лера Кудрявцева высказалась об интервью Артемия Лебедева Дудю*: у меня глаза на лоб вылезли

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала новоё интервью на канале Юрия Дудя*, гостем которого стал главный дизайнер "ВКонтакте" Артемий Лебедев.
Ведущая шоу "Секрет на миллион" призналась, что её очень удивил приход дизайнера Артемия Лебедева на беседу к Юрию Дудю*. Кудрявцева отметила, что интернет просто "взорвался" от этого события.
"Если честно, у меня тоже глаза на лоб вылезли, когда я увидела такой "нежданчик". Посмотрела 1,5 часа и уснула", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.
Ранее дизайнер Артемий Лебедев заступился за Ольгу Бузову, которой не разрешили выступать перед детьми в школе, где она училась.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
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