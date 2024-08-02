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Лера Кудрявцева высказалась об интервью Артемия Лебедева Дудю*: у меня глаза на лоб вылезли

Лера Кудрявцева об интервью Артемия Лебедева Дудю*: "Нежданчик"

0:49
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала новоё интервью на канале Юрия Дудя*, гостем которого стал главный дизайнер "ВКонтакте" Артемий Лебедев.

Лера Кудрявцева об интервью Артемия Лебедева Дудю*: "Нежданчик"
Фото: https://vk.com/temalebedev by ВК-аккаунт Артемия Лебедева is licensed under public doman

Ведущая шоу "Секрет на миллион" призналась, что её очень удивил приход дизайнера Артемия Лебедева на беседу к Юрию Дудю*. Кудрявцева отметила, что интернет просто "взорвался" от этого события.

"Если честно, у меня тоже глаза на лоб вылезли, когда я увидела такой "нежданчик". Посмотрела 1,5 часа и уснула", — написала звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев заступился за Ольгу Бузову, которой не разрешили выступать перед детьми в школе, где она училась.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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