Уехавшая жить в Дубай Александра Митрошина пожаловалась на отсутствие денег

Блогерша Митрошина пожаловалась на отсутствие денег после оплаты долга перед ФНС

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Александра Митрошина в соцсетях рассказала, что выплатила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 216 млн рублей и осталась без денег.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Александры Митрошиной в Инстаграм, PDM

По её словам, основную часть задолженности она покрыла в 2023 году, однако ей начислили штрафы. В настоящее время блогерша переживает из-за своего психологического состояния на фоне стресса.

"Сумма была приличная, так как штрафы в налоговых вопросах сопоставимы с тем, сколько ты задолжал. Такой вот неприятный сюрприз. Это тоже выплачено", — сообщила эмигрировавшая в Дубай блогерша.

Саша Митрошина призналась, что потратила все свои средства на оплату долга, поэтому сейчас у неё нет никаких резервов. С финансовой стороны ей приходится начинать свою жизнь с нуля.

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