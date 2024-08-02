Уехавшая жить в Дубай Александра Митрошина пожаловалась на отсутствие денег

Блогерша Александра Митрошина в соцсетях рассказала, что выплатила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 216 млн рублей и осталась без денег.
По её словам, основную часть задолженности она покрыла в 2023 году, однако ей начислили штрафы. В настоящее время блогерша переживает из-за своего психологического состояния на фоне стресса.
"Сумма была приличная, так как штрафы в налоговых вопросах сопоставимы с тем, сколько ты задолжал. Такой вот неприятный сюрприз. Это тоже выплачено", — сообщила эмигрировавшая в Дубай блогерша.
Саша Митрошина призналась, что потратила все свои средства на оплату долга, поэтому сейчас у неё нет никаких резервов. С финансовой стороны ей приходится начинать свою жизнь с нуля.
Ранее стало известно о новом долге Анастасии Ивлеевой перед ФНС.
Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.