Анастасия Ивлеева снова накопила многомиллионный долг перед ФНС

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева накопила новый долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 3,7 млн рублей.
Как пишет ИА Регнум, у артистки нашли новую задолженность, которая превышает 30 тысяч рублей. В связи с этим ей вновь могут запретить выезжать из страны.
В июле Анастасия Ивлеева закрыла долг, который составлял порядка 20 млн рублей.
Блогерша активно ведёт блог, но никаких комментариев по поводу появляющихся задолженностей не даёт.
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