Анастасия Ивлеева снова накопила многомиллионный долг перед ФНС

Анастасии Ивлеевой могут закрыть выезд из страны из-за нового долга перед ФНС

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева накопила новый долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 3,7 млн рублей.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Ивлеевой в Инстаграм, PDM

Как пишет ИА Регнум, у артистки нашли новую задолженность, которая превышает 30 тысяч рублей. В связи с этим ей вновь могут запретить выезжать из страны.

В июле Анастасия Ивлеева закрыла долг, который составлял порядка 20 млн рублей.

Блогерша активно ведёт блог, но никаких комментариев по поводу появляющихся задолженностей не даёт.

Не так давно Анастасия Ивлеева сравнила открытие Олимпиады в Париже с "голой" вечеринкой и отметила, что её мероприятие было стильнее.

Ранее Дима Билан раскрыл изменения во внешности.