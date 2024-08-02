Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Нижнем Тагиле спасатели извлекли кота из под развалин дома
Блогерша Лерчек вернулась в соцсети и похвасталась похудением
Сына известного актера Владимира Сошальского арестовали по делу о наркотиках
Муж Бакальчук назвал хорошей новостью, что иск о разводе оставили без движения
Где в России самые дорогие и дешёвые полисы ипотечного страхования?
Если гречка, то зелёная? Мнение диетолога Лазуренко
Врач Серёжина предупредила об кишащих в фонтанах инфекциях
Певец Наджиев рассказал, что Пугачёва "зарыла" его из-за сходства с Киркоровым
В Грузии сообщили о рекордных доходах в туристической сфере с начала 2024 года
42-летний Дима Билан рассказал об изменениях во внешности, которые скажутся на его новых песнях

42-летний Дима Билан поставил брекеты во время отпуска

0:53
Шоу-бизнес

Певец Дима Билан в плотном рабочем графике нашёл время, чтобы поставить себе брекеты. Он отметил, что проводит отпуск с пользой.

42-летний Дима Билан поставил брекеты во время отпуска
Фото: Telegram by личный аккаунт Димы Билана в Telegram, PDM

Артист пояснил, что у него наконец-то дошли руки до всех дел, которые раньше висели грузом из-за работы.

Так, музыкант выделил время, чтобы заняться собственным здоровьем. Дима Билан сходил к стоматологу и поставил брекеты на нижнюю челюсть, чтобы выравнять зубы.

"Делаю брекеты. Сделал наконец-таки, централизовал крупные планы. Так что рад, как Форрест Гамп или Железный человек в этом смысле. И некоторые интересные звуки появились, что очень здорово скажется на альбоме", — заявил он в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Елена Блиновская продала элитную квартиру для уплаты долга.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке

Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.

Сочное мясо по-французски
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS Дмитрий Плотников Хроники демилитаризации Украины: есть ли свет в конце тоннеля Андрей Николаев Николай Гоголь: знаток женской моды и сладкоежка Сергей Лебедев
В Британии назвали мощного противника поставленных ВСУ F-16
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Последние материалы
Рэпер Гуф рассказал, что два года не мог поднять руку из-за перелома
Информация для водителей: как избежать дополнительных штрафов при дорожном нарушении
Визажист советует: каких оттенков помад стоит избегать
Эмулятор PS4 Shadow теперь поддерживает Red Dead Redemption с 25 FPS
Врачи предупредили о снижении рождаемости из-за ожирения
Выпущенная ВСУ ракета ATACMS пробила крышу в жилом доме в Севастополе
Приёмный сын Джоли и Питта пострадал в ДТП
В России после огуречного бума начался помидорный
Врачи объяснили, как уберечь бёдра от потёртостей в жаркую погоду
Блогерша Митрошина пожаловалась на отсутствие денег после оплаты долга перед ФНС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников