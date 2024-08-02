42-летний Дима Билан рассказал об изменениях во внешности, которые скажутся на его новых песнях

42-летний Дима Билан поставил брекеты во время отпуска

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Дима Билан в плотном рабочем графике нашёл время, чтобы поставить себе брекеты. Он отметил, что проводит отпуск с пользой.

Фото: Telegram by личный аккаунт Димы Билана в Telegram, PDM

Артист пояснил, что у него наконец-то дошли руки до всех дел, которые раньше висели грузом из-за работы.

Так, музыкант выделил время, чтобы заняться собственным здоровьем. Дима Билан сходил к стоматологу и поставил брекеты на нижнюю челюсть, чтобы выравнять зубы.

"Делаю брекеты. Сделал наконец-таки, централизовал крупные планы. Так что рад, как Форрест Гамп или Железный человек в этом смысле. И некоторые интересные звуки появились, что очень здорово скажется на альбоме", — заявил он в своём Telegram-канале.

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