Находящаяся в СИЗО Блиновская продала элитную квартиру для уплаты долга

Блогерша Елена Блиновская продала квартиру за 70 млн из-за долгов перед ФНС

Блогерша Елена Блиновская продала квартиру стоимостью 70 млн рублей из-за задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, PDM

Как пишет Telegram-канал Mash, "марафонщица" была вынуждена устроить распродажу, чтобы побыстрее погасить долги перед налоговой. Ей удалось избавиться от элитной квартиры в ЖК "Донской Олимп" и выручить 70 млн рублей. Сообщается, что Блиновская изымает средства через специальный счёт в СК и перечисляет по ходатайству в государственный бюджет.

Елена Блиновская попросила снять арест с автопарка, где хранятся её автомобили марки Bentley и Lamborghini, чтобы продать их в уплату оставшегося долга. Однако этой суммы не хватит для покрытия 678 млн рублей. "Марафонщица" попросила признать её банкротом.

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