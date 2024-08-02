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"Игорь Тальков всё про неё понял": Игорь Наджиев напомнил о пророческих словах музыканта про Аллу Пугачёву

Певец Игорь Наджиев рассказал об уничтоженной репутации Аллы Пугачёвой

1:01
Шоу-бизнес

Певец Игорь Наджиев считает, что эмигрировавшая из России народная артистка СССР Алла Пугачёва сама разрушила свою репутацию, которую создавала многие годы.

Певец Игорь Наджиев рассказал об уничтоженной репутации Аллы Пугачёвой
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Аллы Пугачевой в Инстаграм, PDM

Сам артист находится в шоке от поведения и высказываний исполнительницы. Наджиев напомнил, что его коллега Игорь Тальков в своё время смог сразу всё понять про артистку.

"Игорёк Тальков, царствие ему небесное, понял всё про Пугачёву. Понял, как никто другой. В 1991-м он неслучайно ведь написал песню "Звезда". "Ты светишь себе, себе и только, холодный свет не греет нисколько, звезда". Он это про неё написал. Очень пророчески", — рассказал артист в беседе с "АиФ".

В заключение он заявил, что певица могла стать одной из великих русских певиц, но самолично уничтожила своё доброе имя.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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