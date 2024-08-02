"Игорь Тальков всё про неё понял": Игорь Наджиев напомнил о пророческих словах музыканта про Аллу Пугачёву

Певец Игорь Наджиев рассказал об уничтоженной репутации Аллы Пугачёвой

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Игорь Наджиев считает, что эмигрировавшая из России народная артистка СССР Алла Пугачёва сама разрушила свою репутацию, которую создавала многие годы.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Аллы Пугачевой в Инстаграм, PDM

Сам артист находится в шоке от поведения и высказываний исполнительницы. Наджиев напомнил, что его коллега Игорь Тальков в своё время смог сразу всё понять про артистку.

"Игорёк Тальков, царствие ему небесное, понял всё про Пугачёву. Понял, как никто другой. В 1991-м он неслучайно ведь написал песню "Звезда". "Ты светишь себе, себе и только, холодный свет не греет нисколько, звезда". Он это про неё написал. Очень пророчески", — рассказал артист в беседе с "АиФ".

В заключение он заявил, что певица могла стать одной из великих русских певиц, но самолично уничтожила своё доброе имя.

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