62-летний Григорий Лепс сделал "молодёжную" стрижку на фоне романа с 18-летней девушкой

Певец Григорий Лепс вернулся после отдыха с 18-летней невестой почти лысым

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист РФ Григорий Лепс появился на публике с новой причёской после отдыха в Турции с 18-летней невестой.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Григория Лепса в Инстаграм, PDM

Григорий Лепс после небольшого отпуска выступил в столичном ресторане в новом имидже — ему удалось шокировать публику. Он появился в костюме и расстёгнутой рубашке, а также с новой причёской. Певец сбрил часть волос, оставив на голове "шапочку".

"Отдых подошёл к концу! Сегодня работали в Москве! Спасибо всем за аншлаг и классный приём!" — написал певец в соцсетях.

Пишут, что музыкант исполнил перед зрителями свои хиты, а его возлюбленная снимала на камеру. Больше всего ей нравится песня со строчками: "Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Ведь ты же так красива в свои 18".

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