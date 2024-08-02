"Ради софитов": Отар Кушанашвили вернулся к съёмкам после лечения от рака

Журналист Отар Кушанашвили вернулся к работе после лечения от рака

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили приступил к съёмкам своих передач, которые были приостановлены по причине его болезни.

Фото: Telegram by личный аккаунт Отара Кушанашвили в Telegram, PDM

Телеведущий заверил, что не намерен сдаваться из-за онкологии, которую он прозвал "пренепреятнейшей болезнью". Кушанашвили в личном Telegram-канале опубликовал видеообращение и отметил, что вернулся на съёмочную площадку ради софитов.

"Ради софитов я вернулся на площадку. Ради того, чтобы сказать и врачам, и волонтёрам, и медсёстрам, и медбратьям, всем людям, Николаю Баскову в первую очередь, огромное спасибо", — заявил журналист.

Недавно Отар Кушанашвили признавался, что во время лечения страдал от бессонницы.

Ранее Иосиф Пригожин обратился к Татьяне Бакальчук.