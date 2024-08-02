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"Ради софитов": Отар Кушанашвили вернулся к съёмкам после лечения от рака

Журналист Отар Кушанашвили вернулся к работе после лечения от рака

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Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили приступил к съёмкам своих передач, которые были приостановлены по причине его болезни.

Журналист Отар Кушанашвили вернулся к работе после лечения от рака
Фото: Telegram by личный аккаунт Отара Кушанашвили в Telegram, PDM

Телеведущий заверил, что не намерен сдаваться из-за онкологии, которую он прозвал "пренепреятнейшей болезнью". Кушанашвили в личном Telegram-канале опубликовал видеообращение и отметил, что вернулся на съёмочную площадку ради софитов.

"Ради софитов я вернулся на площадку. Ради того, чтобы сказать и врачам, и волонтёрам, и медсёстрам, и медбратьям, всем людям, Николаю Баскову в первую очередь, огромное спасибо", — заявил журналист.

Недавно Отар Кушанашвили признавался, что во время лечения страдал от бессонницы.

Ранее Иосиф Пригожин обратился к Татьяне Бакальчук.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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