"Ради софитов": Отар Кушанашвили вернулся к съёмкам после лечения от рака

Журналист Отар Кушанашвили приступил к съёмкам своих передач, которые были приостановлены по причине его болезни.
Телеведущий заверил, что не намерен сдаваться из-за онкологии, которую он прозвал "пренепреятнейшей болезнью". Кушанашвили в личном Telegram-канале опубликовал видеообращение и отметил, что вернулся на съёмочную площадку ради софитов.
"Ради софитов я вернулся на площадку. Ради того, чтобы сказать и врачам, и волонтёрам, и медсёстрам, и медбратьям, всем людям, Николаю Баскову в первую очередь, огромное спасибо", — заявил журналист.
Недавно Отар Кушанашвили признавался, что во время лечения страдал от бессонницы.
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