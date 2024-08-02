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"Вы останетесь у разбитого корыта": Иосиф Пригожин публично обратился к подавшей на развод Татьяне Бакальчук

Иосиф Пригожин призвал Татьяну Бакальчук сохранить семью

1:08
Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в личном Telegram-канале обратился к основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук и попросил её не унижать супруга публично.

Иосиф Пригожин призвал Татьяну Бакальчук сохранить семью
Фото: youtube.com by канал Александр Добровинский, PDM

Он отметил, что не смог остаться равнодушным на фоне новостей о разладе в семье и призвал Татьяну сохранить семью. Пригожин признался, что находится в дружеских отношениях как с Татьяной, так и с её мужем Владиславом. По этой причине он удивлён происходящему публичному конфликту.

"Мы не можем позволить третьим лицам разваливать семейные отношения. Не позволяйте никому вмешиваться в отношения с вашим супругом. Публично унижать мужа своего — это тоже не совсем правильно. Вы останетесь у разбитого корыта…" — отметил медиаменеджер.

Он заявил, что следует сесть и начать разговаривать, а не позорить себя и мужа на всю страну. Он заверил, что в будущем им будет стыдно перед детьми.

Ранее стало известно, что завещание, по которому Елена Степаненко получила квартиру в Сочи, проверят на подлинность.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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