Будущее пополнение в семье Марии Погребняк: контракт на роды и радостные новости

Мария Погребняк подписала контракт на роды: детали и стоимость

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и блогер Мария Погребняк сообщила, что подписала контракт на роды, потратив на это 280 тысяч рублей. В стоимость включены трехдневное пребывание в роддоме, индивидуальная палата, личный врач, дежурная бригада, анестезия по желанию, индивидуальный родблок, реанимация новорожденного на экстренный случай, шестиразовое питание, а также чекап для матери и малыша.

Фото: https://vk.com/maria.poga by ВК-аккаунт Марии Погребняк is licensed under public doman

В роддоме предоставляется всё необходимое, включая сумку для матери и новорожденного. Свидетельство о рождении ребенка оформляется прямо в палате, с указанием места рождения — город Москва.

20 мая Погребняк объявила о своей помолвке с бизнесменом Игорем Головинским, а 23 июня сообщила о своей беременности, опубликовав видео с округлившимся животом и выразив свое счастье и восторг по поводу будущего пополнения в семье.

Мария также воспитывает троих сыновей — Артема, Павла и Алексея — от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка, с которым развелась в сентябре 2023 года.