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Станислав Садальский назвал позором отказ от трансляции Олимпиады по российскому ТВ

Хочу видеть, как они загибаются: Садальский требует показывать Игры по телевизору

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Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский выразил своё возмущение по поводу того, что на российском телевидении не показывают Олимпийские игры в Париже.

Хочу видеть, как они загибаются: Садальский требует показывать Игры по телевизору
Фото: flickr.com by dailyinvention, CC BY 2.0

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" недоволен тем, что на российском ТВ не транслируют спортивные состязания в рамках Олимпиады-2024.

"Хочу смотреть на подыхающее детище Кубертена. Скажите, хоть кто-нибудь, позорно — российским вещателям, что не показывают Олимпиаду", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Он отметил, что выключает свой телевизор, который становится похожим на "Чёрный квадрат" Малевича.

Ранее певец Юрий Лоза заявил, что не стоит смотреть Олимпийские игры, так как "наших там нет".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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