Станислав Садальский назвал позором отказ от трансляции Олимпиады по российскому ТВ

Хочу видеть, как они загибаются: Садальский требует показывать Игры по телевизору

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский выразил своё возмущение по поводу того, что на российском телевидении не показывают Олимпийские игры в Париже.

Фото: flickr.com by dailyinvention, CC BY 2.0

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" недоволен тем, что на российском ТВ не транслируют спортивные состязания в рамках Олимпиады-2024.

"Хочу смотреть на подыхающее детище Кубертена. Скажите, хоть кто-нибудь, позорно — российским вещателям, что не показывают Олимпиаду", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Он отметил, что выключает свой телевизор, который становится похожим на "Чёрный квадрат" Малевича.

Ранее певец Юрий Лоза заявил, что не стоит смотреть Олимпийские игры, так как "наших там нет".