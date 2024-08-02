Станислав Садальский назвал позором отказ от трансляции Олимпиады по российскому ТВ

Актёр Станислав Садальский выразил своё возмущение по поводу того, что на российском телевидении не показывают Олимпийские игры в Париже.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" недоволен тем, что на российском ТВ не транслируют спортивные состязания в рамках Олимпиады-2024.
"Хочу смотреть на подыхающее детище Кубертена. Скажите, хоть кто-нибудь, позорно — российским вещателям, что не показывают Олимпиаду", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Он отметил, что выключает свой телевизор, который становится похожим на "Чёрный квадрат" Малевича.
Ранее певец Юрий Лоза заявил, что не стоит смотреть Олимпийские игры, так как "наших там нет".
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