Мизулина заявила, что подаёт в суд на Артемия Лебедева после его интервью Дудю*

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина намерена через суд призвать к ответственности дизайнера Артемия Лебедева.
Екатерина Мизулина объяснила, что "Лига безопасного интернета" будет судиться с главным дизайнером социальной сети "ВКонтакте" Артемием Лебедев после того, как он дал интервью журналисту Юрию Дудю.
Мизулиной не понравилось то, что Лебедев назвал организацию, которую она возглавляет, "…… [фигнёй] на палке".
В беседе с Дудём* Лебедев признался, что "очень плохо" относится к Мизулиной, а её работа "вредна для России". Дизайнер уверен, что деятельность Мизулиной отпугивает людей от страны. Он отметил также, что у Екатерины нет никакой должности, однако она делает вид, что на что-то влияет.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
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