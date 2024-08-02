Мизулина заявила, что подаёт в суд на Артемия Лебедева после его интервью Дудю*

Мизулина решила судиться с Артемием Лебедевым после его интервью Дудю*

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина намерена через суд призвать к ответственности дизайнера Артемия Лебедева.

Фото: https://vk.com/ekmizulina by ВК-аккаунт Екатерины Мизулиной is licensed under public doman

Екатерина Мизулина объяснила, что "Лига безопасного интернета" будет судиться с главным дизайнером социальной сети "ВКонтакте" Артемием Лебедев после того, как он дал интервью журналисту Юрию Дудю.

Мизулиной не понравилось то, что Лебедев назвал организацию, которую она возглавляет, "…… [фигнёй] на палке".

В беседе с Дудём* Лебедев признался, что "очень плохо" относится к Мизулиной, а её работа "вредна для России". Дизайнер уверен, что деятельность Мизулиной отпугивает людей от страны. Он отметил также, что у Екатерины нет никакой должности, однако она делает вид, что на что-то влияет.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом