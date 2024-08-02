Джоан Роулинг об Олимпийских играх в Париже: "Это просто позор"

Автор книг о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг объяснила, что её больше всего возмутило на Олимпийских играх в Париже.
Джоан Роулинг раскритиковала Олимпиаду в Париже, назвав их "позором".
Писательнице не понравилось то, что биологический мужчина из Алжира одержал победу над женщиной из Италии за 46 секунд в соревновании по боксу для женщин.
Литератору стало жаль спортсменку, которую лишили всего, над чем она работала долгие годы.
"Ты — позор, твоя "защита" — шутка, и Paris24 будет навсегда запятнан жестокой несправедливостью, совершенной по отношению к Карини", — заступилась за боксёршу Роулинг.
Ранее Марию Шукшину возмутил олимпийский плакат в Москве.
Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.