Джоан Роулинг об Олимпийских играх в Париже: "Это просто позор"

Там мужчины бьют женщин: Джоан Роулинг возмущена Олимпиадой в Париже

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Автор книг о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг объяснила, что её больше всего возмутило на Олимпийских играх в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Джоан Роулинг раскритиковала Олимпиаду в Париже, назвав их "позором".

Писательнице не понравилось то, что биологический мужчина из Алжира одержал победу над женщиной из Италии за 46 секунд в соревновании по боксу для женщин.

Литератору стало жаль спортсменку, которую лишили всего, над чем она работала долгие годы.

"Ты — позор, твоя "защита" — шутка, и Paris24 будет навсегда запятнан жестокой несправедливостью, совершенной по отношению к Карини", — заступилась за боксёршу Роулинг.

Ранее Марию Шукшину возмутил олимпийский плакат в Москве.