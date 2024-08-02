"По всему залу звучали маты": Раймонд Паулс дал характеристику Алле Пугачёвой

Советский композитор Раймонд Паулс охарактеризовал народную артистку СССР Аллу Пугачёву как самую капризную на российской эстраде. Он отметил, что она всегда вела себя как звезда, а у них "свои законы".
В разговоре на латвийском радио музыкант рассказал, что Алла Пугачёва считала, что песня "Миллион роз" не для неё.
"Она была со своим характером, но ко мне относилась по-другому. Она иногда была грубой, жёсткой. Кто-то не включил микрофон, по всему залу звучали маты и потом "ты уволен". Она как звезда, у них же свои законы", — приводит слова артиста Telegram-канал "Хуже и не скажешь".
Сам композитор на фоне певицы был тихим, словно из деревни. Раймонд Паулс никогда не требовал подогнать ему автомобиль. Также он высмеял, что "маленькие жалкие группы" высылают райдеры с запросами в дома культуры.
Ранее стало известно, по какой причине Алла Пугачёва улетела из Израиля в Латвию.
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