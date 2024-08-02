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"По всему залу звучали маты": Раймонд Паулс дал характеристику Алле Пугачёвой

Композитор Раймонд Паулс назвал Аллу Пугачёву самой капризной на российской эстраде

1:04
Шоу-бизнес

Советский композитор Раймонд Паулс охарактеризовал народную артистку СССР Аллу Пугачёву как самую капризную на российской эстраде. Он отметил, что она всегда вела себя как звезда, а у них "свои законы".

Композитор Раймонд Паулс назвал Аллу Пугачёву самой капризной на российской эстраде
Фото: youtube.com by канал Евгений Вавилов, PDM

В разговоре на латвийском радио музыкант рассказал, что Алла Пугачёва считала, что песня "Миллион роз" не для неё.

"Она была со своим характером, но ко мне относилась по-другому. Она иногда была грубой, жёсткой. Кто-то не включил микрофон, по всему залу звучали маты и потом "ты уволен". Она как звезда, у них же свои законы", — приводит слова артиста Telegram-канал "Хуже и не скажешь".

Сам композитор на фоне певицы был тихим, словно из деревни. Раймонд Паулс никогда не требовал подогнать ему автомобиль. Также он высмеял, что "маленькие жалкие группы" высылают райдеры с запросами в дома культуры.

Ранее стало известно, по какой причине Алла Пугачёва улетела из Израиля в Латвию.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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