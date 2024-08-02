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Возвращение внука Аллы Пугачёвой вызвало бурю негодования и шуток в соцсетях

Приехавшего в Москву Никиту Преснякова подняли на смех

0:55
Шоу-бизнес

Никита Пресняков, внук знаменитой певицы Аллы Пугачёвой, подвергся критике за возвращение в Москву для лечения.

Приехавшего в Москву Никиту Преснякова подняли на смех
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, CC BY-SA 4.0

Поклонники обвиняют его в жадности и предполагают, что у него закончились деньги в эмиграции.

В Telegram-канале "7 дней" пользователи напомнили ему слова Аллы Пугачёвой о том, что "нормальные люди" в Россию не возвращаются. Многие считают, что Пресняков не смог добиться успеха и заработать в США, чтобы оплатить лечение там.

Пользователи социальных сетей предположили, что его возвращение может быть связано с намерением продать семейную недвижимость, сообщает News.ru. Зрители также выразили скептицизм в отношении реальных причин его визита в Россию, иронично комментируя, что, возможно, Никите стоит лечить и другие заболевания, раз уж цены в России ниже.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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