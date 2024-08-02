Кейт Миддлтон пережила серьезную операцию ещё в подростковом возрасте

Кейт Миддлтон в подростковом возрасте перенесла операцию

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая недавно присутствовала на финале Уимблдона, продолжает бороться с тяжелым заболеванием — раком толстой кишки.

Фото: flickr.com by Ian Jones, CC BY 2.0

После публичного появления Кейт сосредоточилась на своем лечении, и в ближайшие недели у нее нет запланированных официальных мероприятий.

Внимание прессы также приковано к новой книге королевского биографа Роба Джобсона, где он описывает историю болезни принцессы. Выяснилось, что в подростковом возрасте Кейт перенесла операцию по удалению опухоли на левой стороне головы, когда училась в колледже Мальборо.

Сейчас принцесса много времени проводит на свежем воздухе, предпочитая прогулки по пляжу и лесу, что помогает ей справляться с недугом. Она верит в целебную силу природы и совмещает природную терапию с медицинским лечением.

Кейт живет с семьей в коттедже Аделаида в пригороде Лондона, и поклонники надеются, что она постепенно восстанавливается и обретает силы, находясь вдали от городской суеты.