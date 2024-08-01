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Экс-солист группы "На-На" рассказал о своей миссии во время СВО

Владимир Левкин рассказал о поддержке солдат и патриотизме

1:13
Шоу-бизнес

Известный певец и бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин выразил свое мнение о СВО и важности поддержки солдат на передовой.

Владимир Левкин рассказал о поддержке солдат и патриотизме
Фото: commons.wikimedia.org by Бари Алибасов, CC BY-SA 4.0

Он считает, что каждый россиянин должен вносить свой вклад в общую победу, используя свои уникальные способности и ресурсы.

Левкин подчеркнул, что его способность петь позволяет ему поддерживать боевой дух военных, и именно поэтому он посетил госпиталь имени Бурденко, где реабилитируются военнослужащие. Он выразил глубокую признательность за их мужество и героизм, отметив, что эти лица невозможно забыть, сообщает "Московский Комсомолец".

После посещения госпиталя Левкин отправился в Донбасс, чтобы увидеть ситуацию на передовой. Он был поражен мужеством солдат и выразил непонимание в отношении своих бывших коллег, которые уехали из России и критикуют страну и СВО. Певец считает это недопустимым и призывает всех быть патриотами, помогать и защищать свою страну, особенно в трудные времена. Левкин убежден, что в сложной ситуации необходимо сплотиться и поддерживать друг друга, чтобы достичь общей цели.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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