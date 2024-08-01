Сати Казанова обрадовала итальянских родственников мужа: певица устроила гендер-пати

Сати Казанова организовала гендер-пати

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В начале июня певица Сати Казанова сообщила своим подписчикам, что она ждет ребенка, но не раскрыла его пол.

Фото: commons.wikimedia.org by продюсерский центр Матвиенко, CC BY-SA 3.0

Эта информация была известна только ее сестре Марьяне, которая не делилась ею даже с самой Сати, сохраняя интригу как можно дольше. В своем личном блоге Казанова рассказала, что Марьяна первой узнала пол будущего малыша, вскрыв конверт с этой информацией еще в мае.

Вчера Сати устроила гендер-пати для близких людей, связавшись онлайн с родными мужа в Италии. Пока она не раскрыла пол ребенка широкой публике, но обещала сделать это в ближайшее время.

Этот малыш станет первым для Сати Казановой и ее супруга, итальянского фотографа Стефано Тиоццо.