Сати Казанова обрадовала итальянских родственников мужа: певица устроила гендер-пати

В начале июня певица Сати Казанова сообщила своим подписчикам, что она ждет ребенка, но не раскрыла его пол.
Эта информация была известна только ее сестре Марьяне, которая не делилась ею даже с самой Сати, сохраняя интригу как можно дольше. В своем личном блоге Казанова рассказала, что Марьяна первой узнала пол будущего малыша, вскрыв конверт с этой информацией еще в мае.
Вчера Сати устроила гендер-пати для близких людей, связавшись онлайн с родными мужа в Италии. Пока она не раскрыла пол ребенка широкой публике, но обещала сделать это в ближайшее время.
Этот малыш станет первым для Сати Казановой и ее супруга, итальянского фотографа Стефано Тиоццо.
Вторые сутки по аэродрому ВСУ в Вознесенске активно летят "Искандеры" и беспилотники. Также ночью ВС РФ нанесли мощный комбинированный удар по объектам в тылах.