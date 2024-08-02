Никита Кологривый ответил взаимностью влюблённой в него Виктории Бони

Звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый отреагировал на признание в любви Виктории Бони.
Звёзды "Дома-2" Виктория Боня и Алёна Водонаева давно и открыто говорят о том, что Никита Кологривый покорил их сердца. Участницы телестройки соревнуются друг с другом за внимание эпатажного актёра.
Виктория Боня, похоже, перешла в наступление. Под постом Кологривого в социальных сетях о его серьёзном и несерьёзном творчестве модель оставила комментарий, полный любви и обожания.
Звезда написала "мой", сопроводив слово смайликом в виде лица с сердцами вместо глаз.
Кологривый не оставил без внимания подкат Бони. Он ответил ей смайлом в виде красного сердца.
Ранее Алёна Водонаева выразила своё восхищение актёру Никите Кологривому, назвав его "талантом с мужским стержнем".
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