Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Дарья Мельникова впервые вышла в свет с новым мужем после тайной свадьбы
Врач Беляева сообщила, что Синдром Гвоздики не поддаётся излечению
Сериал "Библиотекарь" получит второй сезон
Певица Юлия Ковальчук показала редкое фото с мужем и заговорила о разлуке
Телеведущая Ксения Бородина перестала скрывать личную жизнь
Рецепт салат Цезарь классический с курицей
Актёр Райан Рейнольдс назвал отцовство своей суперсилой
Почему нужно сдавать анализы перед отпуском?
Названы 4 самых популярных филлера для губ
Никита Кологривый ответил взаимностью влюблённой в него Виктории Бони

Никита Кологривый ответил на игривые подкаты Виктории Бони

0:58
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый отреагировал на признание в любви Виктории Бони.

Никита Кологривый ответил на игривые подкаты Виктории Бони
Фото: https://vk.com/idkologrivyy by ВК-аккаунт Никиты Кологривого is licensed under public doman

Звёзды "Дома-2" Виктория Боня и Алёна Водонаева давно и открыто говорят о том, что Никита Кологривый покорил их сердца. Участницы телестройки соревнуются друг с другом за внимание эпатажного актёра.

Виктория Боня, похоже, перешла в наступление. Под постом Кологривого в социальных сетях о его серьёзном и несерьёзном творчестве модель оставила комментарий, полный любви и обожания.

Звезда написала "мой", сопроводив слово смайликом в виде лица с сердцами вместо глаз.

Кологривый не оставил без внимания подкат Бони. Он ответил ей смайлом в виде красного сердца.

Ранее Алёна Водонаева выразила своё восхищение актёру Никите Кологривому, назвав его "талантом с мужским стержнем".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке

Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.

Сочное мясо по-французски
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
Когда закончится СВО на Украине: возможные сценарии Виктор Пахомов "Норникель" намерен вынести стратегическое производство в Китай. Надо ли это России? Любовь Степушова ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS Дмитрий Плотников
В Британии назвали мощного противника поставленных ВСУ F-16
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Последние материалы
Актёр Павел Табаков закрутил роман с пиарщицей Ксенией Ермоленко
Никита Кологривый ответил на игривые подкаты Виктории Бони
Там мужчины бьют женщин: Джоан Роулинг возмущена Олимпиадой в Париже
Nature: лишайники, мхи, микробы и травы занимают территории отступивших ледников
Blizzard открывает бесплатный доступ к World of Warcraft
Названы лучшие силовые виды спорта
ЦБ понизил официальный курс доллара до уровня 85,78 рубля
Актриса Лиза Арзамасова показала вечеринку в честь выхода в декрет
Даже после сбора урожая смородина и крыжовник нуждаются в уходе
Жемчужина коллекционеров: уникальный Shelby Cobra оценили в 1,5 млн долларов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников