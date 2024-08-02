Беременная Мария Погребняк объяснила, почему не собирается кормить ребёнка грудью

Мария Погребняк заявила, что не будет кормить ребёнка грудью

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Блогер Мария Погребняк, которая ждёт четвёртого ребёнка, рассказала о своём негативном опыте грудного вскармливания.

Фото: https://vk.com/maria.poga by ВК-аккаунт Марии Погребняк is licensed under public doman

Мария Погребняк рассказала, что не будет кормить своего малыша грудью, когда он появится на свет.

Блогер вспомнила, что попытки кормить первого ребёнка грудью закончились для неё плачевно. Из-за застоя молока у неё развился мастит. Сцеживали молоко медицинские работники, что сопровождалось, по словам Марии, сильнейшей болью.

"Далее — антибиотики и постоянные высыпания у малыша от моего питания. Учитывая этот опыт, со вторым и третьим сыновьями я сразу перешла на смеси, основанные на козьем молоке", — поделилась своей историей знаменитость.

Ранее Погребняк раскритиковала основателя Telegram Павла Дурова за то, что он намерен раскрыть свой ДНК-код для объединения биологических детей.