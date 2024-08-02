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Муж главы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук обвинил её во лжи

Супруг Татьяны Бакальчук упрекнул жену во лжи

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Шоу-бизнес

Супруг основателя Wildberries Татьяны Бакальчук заявил, что его жена лукавит, когда говорит, что основала бизнес, имея стартовый капитал 700 долларов.

Супруг Татьяны Бакальчук упрекнул жену во лжи
Фото: Wikimedia Commons by ElenaVoskresenskaya, CC BY-SA 4.0

Муж Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук упрекнул супругу во лжи. Он подчеркнул, что маркетплейс изначально был их общим проектом.

Предприниматель назвал красивой сказкой историю о том, как его супруга поднялась на вершину бизнеса с низов.

"Мы основали компанию вместе. Статус "Основательницы Wildberries" всегда был элементом маркетинга, пиара — образ self-made woman помогал нам в развитии и продвижении", — цитирует слова Владислава Telegram-канал "Shot".

Ранее рэпер Тимати призвал Татьяну Бакальчук вернуться в семью.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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