Муж главы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук обвинил её во лжи

Супруг основателя Wildberries Татьяны Бакальчук заявил, что его жена лукавит, когда говорит, что основала бизнес, имея стартовый капитал 700 долларов.
Муж Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук упрекнул супругу во лжи. Он подчеркнул, что маркетплейс изначально был их общим проектом.
Предприниматель назвал красивой сказкой историю о том, как его супруга поднялась на вершину бизнеса с низов.
"Мы основали компанию вместе. Статус "Основательницы Wildberries" всегда был элементом маркетинга, пиара — образ self-made woman помогал нам в развитии и продвижении", — цитирует слова Владислава Telegram-канал "Shot".
Ранее рэпер Тимати призвал Татьяну Бакальчук вернуться в семью.
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