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Певица Глюкоза прервала молчание после скандала в Красноярске: "Пробую новое"

Певица Глюкоза обратилась к подписчикам после скандала

0:49
Шоу-бизнес

Певица Глюкоза, которую затравили после скандала в Красноярске, рассказала о своих творческих планах.

Певица Глюкоза обратилась к подписчикам после скандала
Фото: https://vk.com/glukozamusic by ВК-аккаунт певицы Глюкозы is licensed under public doman

Наталья Ионова, известная как певица Глюкоза, робко обратилась к своим подписчикам в социальных сетях. Она отметила, что намерена с головой погрузиться в работу.

"Привет, это Глюкоза, работаю над музыкой, пробую новое, снова, ищу. Спасибо, что вы рядом. Как ваши дела?" — написала звезда.

Певица удалила все посты со своей страницы на фоне слухов о лечении в рехабе. Она также погасила свои долги перед налоговой.

Ранее Глюкоза в интервью Ксении Собчак рассказала, что заплатила продюсеру Максиму Фадееву 60 миллионов рублей за право исполнять хиты.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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