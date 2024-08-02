Певица Глюкоза прервала молчание после скандала в Красноярске: "Пробую новое"

Певица Глюкоза, которую затравили после скандала в Красноярске, рассказала о своих творческих планах.
Наталья Ионова, известная как певица Глюкоза, робко обратилась к своим подписчикам в социальных сетях. Она отметила, что намерена с головой погрузиться в работу.
"Привет, это Глюкоза, работаю над музыкой, пробую новое, снова, ищу. Спасибо, что вы рядом. Как ваши дела?" — написала звезда.
Певица удалила все посты со своей страницы на фоне слухов о лечении в рехабе. Она также погасила свои долги перед налоговой.
Ранее Глюкоза в интервью Ксении Собчак рассказала, что заплатила продюсеру Максиму Фадееву 60 миллионов рублей за право исполнять хиты.
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