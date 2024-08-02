Певица Глюкоза прервала молчание после скандала в Красноярске: "Пробую новое"

Певица Глюкоза обратилась к подписчикам после скандала

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Глюкоза, которую затравили после скандала в Красноярске, рассказала о своих творческих планах.

Фото: https://vk.com/glukozamusic by ВК-аккаунт певицы Глюкозы is licensed under public doman

Наталья Ионова, известная как певица Глюкоза, робко обратилась к своим подписчикам в социальных сетях. Она отметила, что намерена с головой погрузиться в работу.

"Привет, это Глюкоза, работаю над музыкой, пробую новое, снова, ищу. Спасибо, что вы рядом. Как ваши дела?" — написала звезда.

Певица удалила все посты со своей страницы на фоне слухов о лечении в рехабе. Она также погасила свои долги перед налоговой.

Ранее Глюкоза в интервью Ксении Собчак рассказала, что заплатила продюсеру Максиму Фадееву 60 миллионов рублей за право исполнять хиты.