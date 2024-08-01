Загитова высказалась о слухах о её отношениях с Кридом

Загитова прокомментировала слухи про её отношения с Егором Кридом

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Российская 22-летняя фигуристка Алина Загитова рассказала, в отношениях ли она с певцом Егором Кридом.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

Ранее спортсменка опубликовала в соцсетях фото с целующим ее Кридом, а потом Алину заметили на концерте Егора в VIP-ложе с его родителями.

На вопрос об отношениях с певцом Загитова сказала, что отношения — это громко сказано.

"Егор — классный чувак. Мы просто общаемся, он очень добрый. В принципе, вот так", — цитирует фигуристку "Чемпионат".

Загитова объяснила, что Егор позвал ее на день рождения. Она запостила фотографию. С этого начались слухи.

Ранее Егор Крид назвал Загитову суперклассной девочкой, однако уточнил, что сейчас у него нет девушки.