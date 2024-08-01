Загитова высказалась о слухах о её отношениях с Кридом

Российская 22-летняя фигуристка Алина Загитова рассказала, в отношениях ли она с певцом Егором Кридом.
Ранее спортсменка опубликовала в соцсетях фото с целующим ее Кридом, а потом Алину заметили на концерте Егора в VIP-ложе с его родителями.
На вопрос об отношениях с певцом Загитова сказала, что отношения — это громко сказано.
"Егор — классный чувак. Мы просто общаемся, он очень добрый. В принципе, вот так", — цитирует фигуристку "Чемпионат".
Загитова объяснила, что Егор позвал ее на день рождения. Она запостила фотографию. С этого начались слухи.
Ранее Егор Крид назвал Загитову суперклассной девочкой, однако уточнил, что сейчас у него нет девушки.
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