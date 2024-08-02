Балерина Волочкова заявила, что артисты шоу-бизнеса чувствуют вседозволенность

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что артисты российского шоу-бизнеса чувствуют вседозволенность. Такое мнение она выразила изданию "Телепрограмма".

По словам Анастасии Волочковой, иногда артисты не стесняются выступать на сцене в нетрезвом состоянии. Однако балерина уточнила, что не осуждает их поведение. При этом она добавила, что уважает своего зрителя.

"Выйти с микрофоном можно и в пьяном виде, и в трезвом, и в любом. А вот станцевать на пуантах в пьяном виде невозможно. У меня есть уважение к моему зрителю, и оно было, и будет всегда. Выйти и станцевать на пуантах — это не сравнится с этим ужасом шоу-бизнеса. Они могут себе позволить всё что угодно. Я не буду осуждать этих добрых людей, потому что это их путь. Они в каком виде хотят петь в свои микрофоны под фонограмму, в таком виде пусть и находятся", — заявила балерина.