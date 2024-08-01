Юрий Дудь* взял интервью у главного дизайнера "ВКонтакте" Артемия Лебедева

Журналист Юрий Дудь* анонсировал выпуск интервью с дизайнером Артемием Лебедевым, которого назначили главным дизайнером "ВКонтакте".
Юрий Дудь* опубликовал в "Инстаграме"** фрагмент интервью с Артемием Лебедевым.
В тизере выпуска Артемий Лебедев отбивается от назойливой мухи, делая предположение, что за ним следит Владимир Путин в облике насекомого.
Подписчики Дудя предположили, что беседа с Лебедевым продолжит ряд интервью с такими патриотами, как Оскар Кучера и Вика Цыганова.
Аудитория журналиста не удержалась от шуток про муху, которая в итоге села на нос дизайнеру.
"Мухи не ошибаются";
"Людей, Артемий, обмануть можно, а вот муху нет";
"Раньше смотрела все выпуски Дудя, вот уже больше 2-х лет ни одного, только ради Тёмы посмотрю", — писали фолловеры под постом Дудя.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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