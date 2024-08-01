Юрий Дудь* взял интервью у главного дизайнера "ВКонтакте" Артемия Лебедева

Юрий Дудь* побеседовал с дизайнером Артемием Лебедевым

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Юрий Дудь* анонсировал выпуск интервью с дизайнером Артемием Лебедевым, которого назначили главным дизайнером "ВКонтакте".

Фото: https://www.instagram.com/yurydud by Инстаграм Юрия Дудя is licensed under public doman

Юрий Дудь* опубликовал в "Инстаграме"** фрагмент интервью с Артемием Лебедевым.

В тизере выпуска Артемий Лебедев отбивается от назойливой мухи, делая предположение, что за ним следит Владимир Путин в облике насекомого.

Подписчики Дудя предположили, что беседа с Лебедевым продолжит ряд интервью с такими патриотами, как Оскар Кучера и Вика Цыганова.

Аудитория журналиста не удержалась от шуток про муху, которая в итоге села на нос дизайнеру.

"Мухи не ошибаются"; "Людей, Артемий, обмануть можно, а вот муху нет"; "Раньше смотрела все выпуски Дудя, вот уже больше 2-х лет ни одного, только ради Тёмы посмотрю", — писали фолловеры под постом Дудя.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

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