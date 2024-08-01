Мама звезды сериала "Слово пацана" Леона Кемстача трогательно поздравила сына

Мама Леона Кемстача обратилась к сыну в день его рождения

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Родительница звезды сериала "Слово пацана" Леона Кемстача адресовала сыну поздравление в день его рождения.

Фото: https://www.instagram.com/laurakemstach by Инстаграм Лауры Кемстач is licensed under public doman

Актриса Лаура Кемстач разместила в "Инстаграме"* серию снимков, на которых она запечатлена со своим сыном Леоном Кемстач, которому 1 августа исполнилось 16 лет. На фото присутствует также отчим парня, звезда сериала "Реальные пацаны" Антон Богданов.

"Никакими словами не выразить мою любовь к тебе, сыночек. Пусть Твой Новый Год складывается по наилучшему для тебя сценарию", — написала Лаура под кадрами с наследником.

Она пожелала своему "уникальному" сыну смело достигать поставленных целей, развиваться и сиять.

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