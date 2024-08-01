Родительница звезды сериала "Слово пацана" Леона Кемстача адресовала сыну поздравление в день его рождения.
Актриса Лаура Кемстач разместила в "Инстаграме"* серию снимков, на которых она запечатлена со своим сыном Леоном Кемстач, которому 1 августа исполнилось 16 лет. На фото присутствует также отчим парня, звезда сериала "Реальные пацаны" Антон Богданов.
"Никакими словами не выразить мою любовь к тебе, сыночек. Пусть Твой Новый Год складывается по наилучшему для тебя сценарию", — написала Лаура под кадрами с наследником.
Она пожелала своему "уникальному" сыну смело достигать поставленных целей, развиваться и сиять.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.