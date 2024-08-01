Ксения Бородина показала страстный поцелуй с возлюбленным в лифте

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Ксения Бородина приоткрыла тайну своей личной жизни

Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина поделилась кадрами, которые приоткрывают завесу тайны её личной жизни.

Ксения Бородина приоткрыла тайну своей личной жизни
Фото: https://www.instagram.com/borodylia by Инстаграм Ксении Бородиной is licensed under public doman

Телеведущая опубликовала в "Инстаграме"* кадры со своего отдыха. Знаменитость проводит время с неким мужчиной, который дарит ей огромные букеты цветов и водит её по ресторанам.

На одном фото видна только мужская рука, обнимающая Ксению. На другом снимке запечатлён страстный поцелуй с возлюбленным в лифте. Избранник Бородиной брутален, смугл и широкоплеч.

Ранее бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров устроил с молодой женой романтическую фотосессию с бельём и лимонами.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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