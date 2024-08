Ксения Бородина показала страстный поцелуй с возлюбленным в лифте

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина поделилась кадрами, которые приоткрывают завесу тайны её личной жизни.

Фото: https://www.instagram.com/borodylia by Инстаграм Ксении Бородиной is licensed under public doman