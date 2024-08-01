Бузова показала, как плескается в бассейне с тремя красавцами: "Андрюша, Макс, Андрей"

Ольга Бузова показала, как весело проводит время с тремя мужчинами

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова отпраздновала завершение съёмок реалити-шоу "Звёзды в джунглях" в бассейне с тремя мужчинами.

Фото: https://www.instagram.com/buzova86 by Инстаграм Ольги Бузовой is licensed under public doman

Бузова опубликовала в сторис "Инстаграма"* кадры из бассейна. Вместе со звездой отдыхали трое красавцев.

"Андрюша, Макс, Андрей", — представила своих коллег Ольга.

Съёмочная команда веселилась, завершив работу над съёмками нового шоу.

"Мы это сделали! Ещё 2 дня назад мы отмокали после финала в бассейне", — объяснила звезда.

Ранее Ольга Бузова похвасталась тем, что ворвалась в мировой чарт с трёхлетним хитом "Пока ты без дел".

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