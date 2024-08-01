Ольга Бузова отпраздновала завершение съёмок реалити-шоу "Звёзды в джунглях" в бассейне с тремя мужчинами.
Бузова опубликовала в сторис "Инстаграма"* кадры из бассейна. Вместе со звездой отдыхали трое красавцев.
"Андрюша, Макс, Андрей", — представила своих коллег Ольга.
Съёмочная команда веселилась, завершив работу над съёмками нового шоу.
"Мы это сделали! Ещё 2 дня назад мы отмокали после финала в бассейне", — объяснила звезда.
Ранее Ольга Бузова похвасталась тем, что ворвалась в мировой чарт с трёхлетним хитом "Пока ты без дел".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.