Актрисе Марии Шукшиной не понравилось то, что на Ленинградском шоссе в Москве вывесили плакат с олимпийскими кольцами и призывом к победе.
Мария Шукшина опубликовала в своём Telegram-канале фото большого олимпийского билборда с надписью "Победа будет за нами".
"Что за бесовщину транслирует рекламный экран на Ленинградском шоссе в Химках? Ощущение сюра и шизофрении", — цитирует слова своей подписчицы Мария.
Пост гласит, что в Олимпиаде участвуют только 15 спортсменов под нейтральными флагами.
Шукшина призвала полностью дистанцироваться от Запада, чтобы спастись от накрывшего Европу и США кризиса.
Ранее певец Юрий Лоза призвал не болеть за россиян в нейтральном статусе на Олимпиаде.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.