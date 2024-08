Марию Шукшину возмутил олимпийский плакат в Москве: сюр и шизофрения

Актрисе Марии Шукшиной не понравилось то, что на Ленинградском шоссе в Москве вывесили плакат с олимпийскими кольцами и призывом к победе.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0