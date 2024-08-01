Марию Шукшину возмутил олимпийский плакат в Москве: сюр и шизофрения

Шукшина раскритиковала олимпийский билборд в Москве "Победа будет за нами"

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актрисе Марии Шукшиной не понравилось то, что на Ленинградском шоссе в Москве вывесили плакат с олимпийскими кольцами и призывом к победе.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Мария Шукшина опубликовала в своём Telegram-канале фото большого олимпийского билборда с надписью "Победа будет за нами".

"Что за бесовщину транслирует рекламный экран на Ленинградском шоссе в Химках? Ощущение сюра и шизофрении", — цитирует слова своей подписчицы Мария.

Пост гласит, что в Олимпиаде участвуют только 15 спортсменов под нейтральными флагами.

Шукшина призвала полностью дистанцироваться от Запада, чтобы спастись от накрывшего Европу и США кризиса.

Ранее певец Юрий Лоза призвал не болеть за россиян в нейтральном статусе на Олимпиаде.