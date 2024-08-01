Кейт Миддлтон открыла правду о своем здоровье: от детской операции до недавнего диагноза

Принцесса Кейт Миддлтон: борьба с раком и неизвестные ранее факты из детства

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В марте этого года принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила о своем страшном заболевании. Супруга принца Уильяма записала видеообращение к поклонникам, в котором рассказала, что после операции на брюшной полости у нее обнаружили рак.

Фото: openverse.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +), CC BY 2.0

Сейчас Кэтрин получает необходимое лечение. Накануне королевский биограф Роб Джобсон раскрыл малоизвестный факт о здоровье Миддлтон. Оказывается, когда Кейт была подростком, врачи обнаружили опухоль на левой стороне ее головы. Школа немедленно уведомила ее родителей, и мать Кейт отвезла ее в больницу, где ей сделали операцию по удалению опухоли.

После хирургического вмешательства у будущей принцессы остался трехдюймовый шрам, который был впервые замечен общественностью в 2001 году. В Кенсингтонском дворце тогда объясняли, что он связан с операцией, перенесенной в детстве.