Там нет юристов: Виталия Бородина насмешил ответ Минкульта по поводу Алексе Панина*

Виталий Бородин просит Минкульт лишить Алексея Панина* государственных наград

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), рассказал о том, как министерство культуры России ответило на его запрос о лишении государственных наград актёра Алексея Панина*.

Фото: commons.wikimedia.org by Красоткин, PDM

Бородин привёл ответ, в котором говорится, что "лишение государственных наград возможно по решению суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Российской Федерации".

"Напомню Министерству культуры, что Панин* попал в список экстремистов и террористов и был заочно арестован в России. Интересно, на что они опираются, когда дают такие ответы?", — отреагировал Бородин.

В своём Telegram-канале глава ФПБК также задался вопросом, не относится ли статья "терроризм" к особо тяжким преступлениям, о которых идёт речь в ответе Министерства культуры.

"Друзья, смешно, честно. Уже в голову лезут разные мысли. Такое ощущение, что там нет юристов".

Стоит напомнить, что ещё в феврале текущего года Панина* заочно арестовали по заведённому против него уголовному делу об оправдании терроризма.

* признан иноагентом на территории РФ, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.