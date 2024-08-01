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Глюк’oZa отправляется в реабилитационный центр после скандального выступления

Певица Глюк’oZa расплатилась с налоговой и готовится к лечению в клинике

1:00
Шоу-бизнес

Несколько дней назад появилась информация, что после скандального выступления в Красноярске певицу Глюк'oZу отправляют в реабилитационный центр. Родные 38-летней исполнительницы всерьез обеспокоены ее эмоциональным состоянием, и к ней уже приставили двух охранников. Близкие Натальи Чистяковой-Ионовой (настоящее имя певицы) подыскивают для нее клинику. Репутация Глюк'oZы сильно пострадала, и недовольны ею не только поклонники.

Певица Глюк’oZa расплатилась с налоговой и готовится к лечению в клинике
Фото: https://vk.com/glukozamusic by ВК-аккаунт певицы Глюкозы is licensed under public doman

После "странного" концерта на мать двоих детей обратили внимание и представители налоговой службы, обнаружив у Натальи непогашенные долги перед государством на сумму почти 263 тысячи рублей. В результате ее счета в трех банках были заблокированы 22 июля.

Сегодня стало известно, что Наталья рассчиталась с налоговой службой, и теперь может отправиться лечиться в клинику для восстановления после нервного срыва.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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