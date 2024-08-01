Алла Пугачева сейчас находится в Юрмале, где посещает культурные мероприятия. Она уже побывала на фестивале "Рандеву" и моноспектакле Данилы Козловского. Ее выход на музыкальный фестиваль, организованный Лаймой Вайкуле, удивил многих. Певица выбрала короткие шорты и шляпу с широкими полями, привлекая внимание своим моложавым и неожиданным образом.
Латвийские журналисты за кулисами спросили у Пугачевой про наряд и о возможном возвращении на сцену. Она ответила, что по-прежнему может петь и выступит, когда будет желание и вдохновение. Она отметила, что сама себе стилист, а шляпа служит ей как зонт. Пока что-то мешает ей преодолеть внутренний барьер для возвращения на сцену.
После февральских событий 2022 года Алла Пугачева уехала из России, сначала мотивируя это заботой о здоровье и хорошей медициной в Израиле. Со временем она осталась на вилле в Кесарии вместе с семьей. Летом она переезжает в Юрмалу, также у нее есть недвижимость на Кипре в элитном жилом комплексе с видом на море.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.