Стильный выход Аллы Пугачёвой: Примадонна посетила культурные мероприятия в Латвии

Алла Пугачёва удивила публику на фестивале "Рандеву" в Юрмале

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачева сейчас находится в Юрмале, где посещает культурные мероприятия. Она уже побывала на фестивале "Рандеву" и моноспектакле Данилы Козловского. Ее выход на музыкальный фестиваль, организованный Лаймой Вайкуле, удивил многих. Певица выбрала короткие шорты и шляпу с широкими полями, привлекая внимание своим моложавым и неожиданным образом.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Аллы Пугачевой в Инстаграм, PDM

Латвийские журналисты за кулисами спросили у Пугачевой про наряд и о возможном возвращении на сцену. Она ответила, что по-прежнему может петь и выступит, когда будет желание и вдохновение. Она отметила, что сама себе стилист, а шляпа служит ей как зонт. Пока что-то мешает ей преодолеть внутренний барьер для возвращения на сцену.

После февральских событий 2022 года Алла Пугачева уехала из России, сначала мотивируя это заботой о здоровье и хорошей медициной в Израиле. Со временем она осталась на вилле в Кесарии вместе с семьей. Летом она переезжает в Юрмалу, также у нее есть недвижимость на Кипре в элитном жилом комплексе с видом на море.