Леон Кемстач: юный актёр, покоривший экран

Восходящая звезда Леон Кемстач: путь к успеху

2:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После выхода сериала Жоры Крыжовникова кинокритики отметили Рузиля Минекаева и Леона Кемстача как главные открытия режиссера. Рузиль уже окончил ГИТИС и два года прослужил в театре, а Леон только начинает свой творческий путь. О матери Леона, владелице фитнес-студии и health-коуче, известно немало, а вот про его отца, который рано ушел из жизни, почти ничего. Илья, отец Леона, был настолько восхищен фамилией своей жены, что взял ее после свадьбы.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Леона Кемстач @leon_kemstach

Трагедия потери отца сблизила Леона с мамой. В девять лет Лаура познакомилась с актером Антоном Богдановым, и у них сложились теплые отношения с Леоном. Антон, имея сына от прошлых отношений, легко поладил с Леоном и открыл ему мир кино. Леон родился 1 августа и с юных лет проявлял интерес к языкам, музыке и спорту. Он посещал курсы английского, затем учил китайский, французский и немецкий. В шесть лет Леон увлекся сноубордингом и вейкбордингом, а также занимался вокалом, выигрывая призы на конкурсах.

Мама Леона стремилась дать ему лучшее образование, поэтому он перешел в филиал британской школы Repton School в Дубае. Лаура часто разрывалась между городами, и вскоре это стало привычным и для ее сына. Взаимоотношения между Антоном и Леоном были теплыми и доверительными, что очень радовало Лауру.

Антон Богданов, помимо актерской карьеры, занимался продюсированием и режиссурой. Он дал Леону первый опыт съемок в проекте "Нормальный только я". Хотя первоначально Леон не мечтал об актерской карьере, все изменилось после кастинга в новый сериал, о котором узнала его мама от Александра Петрова. Уговорив сына попробовать свои силы, Лаура помогла ему снять визитку и отправить фотографии на кастинг.

Вскоре Леона пригласили на живые пробы, и он быстро оказался на съемочной площадке, начав свою актерскую карьеру.