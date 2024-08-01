Отдала бывшему все свои деньги — 3,5 млн долларов: Волочкова рассказала, сколько денег потеряла из-за Игоря Вдовина

Анастасия Волочкова продала 22 квартиры, чтобы покрыть долги бывшего мужа

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Анастасия Волочкова продала 22 квартиры, чтобы вернуть деньги, которые ей был должен бывший муж Игорь Вдовин.

Фото: RUTUBE канал RUTUBE. Лучшее by Скриншот видео RUTUBE канала RUTUBE. Лучшее, PDM

Волочкова — состоятельная женщина. Ей принадлежат квартиры в Санкт-Петербурге и Москве, загородный дом в Подмосковье, а также 22 объекта недвижимости в Астраханской области, общая стоимость которых оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Недавно балерине пришлось продать квартиры в Астрахани, чтобы вернуть часть денег, которые она отдала бывшему мужу — 3,5 миллиона долларов. Ей пришлось брать их из банка, потеряв все накопленные проценты, потому что деньги были размещены на депозите. Вдовин просил в долг под 30 процентов годовых, обещал вернуть через год, говоря, что деньги пойдут в строительный бизнес, который он начал со своим партнёром в Астрахани.

Однако бывший муж не смог вернуть деньги в срок и написал долговую расписку, которую оспорил через несколько лет. В итоге Вдовин передал Волочковой 22 недостроенных квартиры в Астрахани, которые были сданы только в 2019 году. Балерина была вынуждена взять их в собственность, чтобы не потерять свои деньги.

"Представляешь, сколько в месяц набегало: налоги, коммуналка… И я была вынуждена их продать", — пояснила знаменитость.

Продав недвижимость Волочкова так и не смогла вернуть свои деньги. Даже такая крупная сделка принесла ей всего треть той суммы, которую она одолжила Вдовину.