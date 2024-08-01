"Не подружка": Сергей Зверев определил роль Аллы Пугачёвой в своей жизни

Сергей Зверев назвал Аллу Пугачёву своей музой

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Сергей Зверев рассказал о своих отношениях с Аллой Пугачёвой. Он подчеркнул, что Алла Борисовна не просто его подруга, а муза, несмотря на её отъезд из России.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

"Алла мне — не подружка. Прямо, подружка! Алла Борисовна — моя муза!" — поделился артист.

Зверев отметил, что музу нельзя просто так вычеркнуть из жизни, она остается вдохновением навсегда. Он также поделился своими детскими воспоминаниями, связанными с песнями Пугачёвой, сообщает "Московский Комсомолец".

На вопрос о возможном возвращении Пугачёвой в Россию, Сергей выразил уверенность, что она обязательно вернется.