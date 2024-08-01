Сергей Зверев рассказал о своих отношениях с Аллой Пугачёвой. Он подчеркнул, что Алла Борисовна не просто его подруга, а муза, несмотря на её отъезд из России.
"Алла мне — не подружка. Прямо, подружка! Алла Борисовна — моя муза!" — поделился артист.
Зверев отметил, что музу нельзя просто так вычеркнуть из жизни, она остается вдохновением навсегда. Он также поделился своими детскими воспоминаниями, связанными с песнями Пугачёвой, сообщает "Московский Комсомолец".
На вопрос о возможном возвращении Пугачёвой в Россию, Сергей выразил уверенность, что она обязательно вернется.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.