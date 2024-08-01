Павший в немилость Дмитрий Нагиев возвращается на телеэкраны

Дмитрий Нагиев возвращается на телевидение

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После начала СВО шоумен Дмитрий Нагиев пропал с экранов. Он, как и Иван Ургант, опубликовал в соцсетях антивоенный пост с черным квадратом и надписью "может хватит".

Фото: commons.wikimedia.org by Лев Леонидович Медведев, CC BY-SA 4.0

Несмотря на это, к нему не применялись дисциплинарные меры, и рекламные контракты не разрывались. Нагиева все еще можно увидеть в телерекламе, на билбордах и афишах спектакля "Кыся", в котором он играет более 20 лет. Однако он исчез из шоу "Голос", новогодних огоньков и сериалов. Последний раз он появился в эпизоде сериала "Тень Чикатило".

Теперь, спустя два с половиной года, он возвращается на ТВ. Канал НТВ анонсировал телепроекты нового сезона, среди которых "Злые языки" — детектив с Нагиевым. Сюжет новой исторической саги основан на произведениях Николая Свечина и рассказывает о расследовании убийства на нижегородской ярмарке в конце XIX — начале XX века. Нагиев сыграет роль дворянина Евдокима Нефедьева, сообщает "Комсомольская Правда".

Все остальные проекты с участием Нагиева, такие как экранизация "12 стульев" и комедии "Зять", "Новый год в Березовке" и "Колбаса", пока приостановлены.